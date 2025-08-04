От атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что больше всего гражданских погибли в результате ударов украинскими беспилотниками, в том числе тяжелыми дронами «Баба-яга».

31 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Часова Яра. По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным «Рама» рассказал, что российские военные взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ в ходе установления контроля над Часовым Яром в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник главы ДНР заявил, что ВС РФ после взятия Часова Яра могут пойти на Константиновку.