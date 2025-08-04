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Ограничения введены на полеты в аэропортах Волгограда и Тамбова

Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Тамбова
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Кирилл Брага/РИА Новости

Аэропорты Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Срок действия мер не уточняется.

Утром 3 августа в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также были введены в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее в Росавиации рассказали о работе аэропорта Сочи после налета БПЛА.

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