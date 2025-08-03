В Росавиации рассказали о работе аэропорта Сочи после налета БПЛА

Несмотря на временные ограничения прошлой ночью, аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что из-за сложностей с заправкой лайнеров керосином после возгорания на местной нефтебазе расписание было скорректировано. Но воздушная гавань смогла обслужить 200 рейсов. Сейчас топливо в самолеты снова поступает штатно.

Прошлой ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В Адлерском районе Сочи после налета обломки дрона упали на нефтебазе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. куб. м. Кроме того, были разрушены гаражи. В Воронеже оказались повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах пострадали люди. Всего над российской территорией сбили 93 беспилотника ВСУ.

Ранее БПЛА атаковали Сириус.