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Стало известно о выходе российской армии на подступы к Северску

«Военкоры Русской Весны»: российские войска прорвались к Северску
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия совершила прорыв к городу Северску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бойцы Вооруженных сил РФ, ведя наступление от населенного пункта Верхнекаменское, на Северском направлении у границы ДНР и ЛНР вышли на подступы к городу.

Это подтверждают и украинские военные аналитики, заявившие, что россияне захватили ряд позиций, которые фактически находятся уже перед самим Северском.

2 августа украинский военно-аналитический портал Deep State сообщил, что российские войска продвинулись у Северска в Донецкой народной республике.

За день до этого стало известно о занятии российскими бойцами села Верхнекаменское.

29 июля сообщалось, что подразделения группировки войск «Южная» уничтожили группу Вооруженных сил Украины под Северском.

Ранее российские войска открыли новый фронт в зоне СВО.

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