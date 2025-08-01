«Иди и смотри»: ВС РФ заняли село Верхнекаменское и продвинулись к Северску

Российские войска заняли село Верхнекаменское и продвинулись к городу Северску. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли Верхнекаменское, идет окончательная зачистка», — сказал каналу источник.

Также по данным СМИ, продолжаются бои за Серебрянку в Донецкой народной республике (ДНР). В случае успеха российских военных они смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города, пишет канал.

29 июля сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Южная» уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Северском, за который идут бои в ДНР. Кроме того, группировка во время работы выявила сильные радиопомехи над одним из участков фронта. В ходе изучения этого участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который российские войска также уничтожили.

До этого, 20 июля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в направлении Северска со стороны села Верхнекоменского.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.