Российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области. Об этом сообщил журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости.

По его данным, российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Дегтярное. Этот успех, как отмечается, позволит создать буферную зону на данном участке.

Кроме того, взятие Дегтярного открыло путь для дальнейшего наступления на Волчанск с восточной стороны. Бои за этот город продолжаются с весны 2024 года — туда российские силы продвигаются также с северного направления, от границы.

До этого украинский военно-аналитический портал Deep State писал, что Вооруженные силы РФ продвинулись в направлении города Северска в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны села Верхнекоменского.

Кроме того, российским подразделениям удалось занять новые позиции в районе села Федоровки к северу от города Мирнограда.

Ранее группа военных ВСУ сдалась в плен на границе ДНР.