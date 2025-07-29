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ВСУ лишились группы военных под Северском в ДНР

РИА Новости: бойцы ВС России уничтожили группу ВСУ под Северском в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Южная» уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Северском, за который идут бои в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

«Точечными ударами специалистов БПЛА обнаруженные цели были оперативно поражены», — рассказали собеседники агентства.

Также группировка во время работы выявила сильные радиопомехи над одним из участков фронта. В ходе изучения этого участка был обнаружен пункт управления РЭБ противника, который российские военные также уничтожили.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в зоне СВО уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, а также многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 американского производства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 397 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее в России назвали признак приближения окончания СВО.

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