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На Украине рассказали о продвижении ВС РФ у границ Днепропетровской области

Deep State: российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский военно-аналитический портал Deep State.

Из материала следует, что подразделения Вооруженных сил РФ добились определенных успехов в районе населенных пунктов Воскресенка и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Также им удалось занять позиции в районе села Торецкое. Речь идет о позициях в направлении населенного пункта Клебан-Бык.

Кроме того, наблюдается продвижение российских войск у города Северск в ДНР. Военнослужащие сменили позиции в селе Григорьевка, переместившись чуть ближе к селу Серебрянка.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Часов Яр в ДНР. В сражениях за город участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Комментируя ситуацию на поле боя, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что переход Часова Яра под контроль ВС РФ открывает дорогу к ключевым городам Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о боях за Часов Яр.

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