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На юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК

В Николаевской области неизвестные с битами напали на сотрудников ТЦК
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Николаевской области в южной части Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Об этом сообщается на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Николаевского областного ТЦК.

«Неизвестные совершили нападение на военных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Бужское Николаевской области во время оповещения населения военнослужащими ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины. Отмечается, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, нанесли увечья солдату из группы оповещения, а также повредили автомобиль. В целях самозащиты сотрудник ТЦК выстрелил из травматического пистолета.

По предварительной информации, есть пострадавшие как среди военнослужащих ТЦК, так и со стороны гражданских. На месте происшествия работают правоохранители.

В ночь на 2 августа в Виннице на Украине вспыхнули протесты против насильственной мобилизации и сотрудников ТЦК. Это произошло после того, как около сотни мужчин призывного возраста привезли к стадиону «Локомотив», предположительно, для мобилизации. Вскоре туда попытались прорваться их родственники. Им удалось сломать ворота и попасть внутрь. Однако к этому моменту, по некоторым данным, мобилизованных вывезли через другой вход.

В российских силовых структурах отметили, что эти протесты против ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала конфликта на Украине.

Ранее во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского.

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