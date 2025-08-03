Вооруженные силы РФ уничтожили европейских военных на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по скоплению иностранных военных в Николаеве на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Под удар, вероятнее всего, попали иностранные военные — и не какие-то латиносы, а европейцы. Восемь военных скорых под охраной вывезли тяжело раненых», — написал он.

По его словам, пострадавшим оказывают помощь иностранные медики.

Лебедев добавил, что ему известно о присутствии иностранных военных в селах Баштанского района Николаевской области.

В ходе штурма Часова Яра российские десантники уничтожили бункер с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военными советниками НАТО. Сейчас город находится под контролем российской армии, однако ВСУ хаотично его обстреливают. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю города. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории специальной военной операции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

30 июля Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары по местам размещения комплексов HIMARS на Украине. Кроме того, целями стали точки базирования беспилотных катеров ВСУ и склады с комплектующими. Как отметил координатор подполья, атаке подверглись объекты в городе Очакове и на территории Николаевской области.

Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по объекту НАТО в Хмельницкой области.