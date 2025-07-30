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Российская армия нанесла удары по установкам HIMARS ВСУ

Лебедев: ВС России атаковали установки HIMARS ВСУ в Николаевской области
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Global Look Press

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удары по установкам HIMARS, а также точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Сообщается, что атака была совершена по городу Очаков и Николаевской области.

«Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево-Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», — говорится в сообщении.

Он отметил, что местные жители слышали детонацию после ударов.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде Днепропетровской области Украины. Другие подробности инцидента неизвестны. Количество потерь украинской стороны не сообщалось.

В Telegram-канале «Изнанка» ранее появилась информация, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Позже в МО РФ подтвердили эту информацию.

Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.

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