Российская армия нанесла удары по установкам HIMARS ВСУ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удары по установкам HIMARS, а также точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Сообщается, что атака была совершена по городу Очаков и Николаевской области.

«Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево-Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», — говорится в сообщении.

Он отметил, что местные жители слышали детонацию после ударов.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде Днепропетровской области Украины. Другие подробности инцидента неизвестны. Количество потерь украинской стороны не сообщалось.

В Telegram-канале «Изнанка» ранее появилась информация, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Позже в МО РФ подтвердили эту информацию.

Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.