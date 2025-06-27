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СМИ сообщили об ударе России по объекту НАТО в Хмельницкой области

«Царьград»: сотни «Гераней» и «Кинжалы» ударили по важнейшим объектам Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Минувшей ночью Вооруженные силы России ударили по объектам на Украине с помощью сотен беспилотников «Герань» и множества гиперзвуковых ракет «Кинжал», был поражен объект НАТО в Хмельницкой области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram.

«С наступлением полуночи противник сообщил о фиксации огромного количества «Гераней» в воздухе <...>. Чуть позже вражеские ресурсы заявили и подлетах «Кинжалов», — говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.

Отмечается, что некоторые ракеты и беспилотники летели в направлении Киева, однако в итоге миновали украинскую столицу и ударили по Хмельницкой области, где находится военный аэродром Староконстантинов, который называют «важнейшим объектом НАТО» в регионе: на нем базируются самолеты F-16 и работают иностранные специалисты, включая офицеров Североатлантического альянса.

Предполагается, что удары ВС РФ поразили казармы солдат, склады со снарядами и топливом, а также тренировочную базу ВСУ. О поражении истребителей информации нет.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по цеху военного завода в Шевченковском районе Запорожья.

Ранее стало известно, что ВСУ могут готовиться к новым атакам на российское приграничье.

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