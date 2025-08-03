Вооруженные силы РФ продолжают демонстрировать успехи на поле боя за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Junge Welt.

«То, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения» в пользу России, отмечается в статье.

По словам автора, в нескольких районах российские войска за последние недели добились значительных успехов. Стратегически важный шахтерский город Покровск находится на грани окружения, указано в материале.

Накануне газета The Daily Telegraph писала со ссылкой на украинских военных, что переход Покровска под российский контроль является лишь вопросом времени. Отмечается, что ВСУ уже потеряли ключевой для снабжения города населенный пункт — Родинское.

28 июля Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с этим американский лидер сократил срок в 50 дней, установленный для России для прекращения огня. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

По словам главы Белого дома, если не будет достигнуто перемирия на Украине в установленный им срок, то США введут против России и ее торговых партнеров 100-процентные вторичные пошлины.

Ранее главком ВСУ раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.