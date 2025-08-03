На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об успехах ВС РФ на фронте перед истечением ультиматума Трампа

Junge Welt: Россия добивается успехов в СВО перед истечением ультиматума Трампа
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжают демонстрировать успехи на поле боя за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Junge Welt.

«То, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения» в пользу России, отмечается в статье.

По словам автора, в нескольких районах российские войска за последние недели добились значительных успехов. Стратегически важный шахтерский город Покровск находится на грани окружения, указано в материале.

Накануне газета The Daily Telegraph писала со ссылкой на украинских военных, что переход Покровска под российский контроль является лишь вопросом времени. Отмечается, что ВСУ уже потеряли ключевой для снабжения города населенный пункт — Родинское.

28 июля Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с этим американский лидер сократил срок в 50 дней, установленный для России для прекращения огня. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

По словам главы Белого дома, если не будет достигнуто перемирия на Украине в установленный им срок, то США введут против России и ее торговых партнеров 100-процентные вторичные пошлины.

Ранее главком ВСУ раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами