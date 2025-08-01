Переход Покровска (Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) под российский контроль является лишь вопросом времени. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских военных.

В статье отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли ключевой для снабжения Покровска населенный пункт — Родинское, что свидетельствует о «стремительном и опасном наступлении» российской армии. Сейчас доступ в город возможен только по западной дороге.

Если ВСУ потеряют Покровск, то угроза нависнет над Павлоградом, поскольку путь к нему идет по открытой местности, где сложно обороняться.

По данным издания, моральный дух украинских солдат ослаб, в результате чего многие из них подали заявления на перевод в другие бригады подальше от Покровска. Из-за постоянной угрозы беспилотников даже обычные разведывательные вылазки становятся чрезвычайно опасными, пишут журналисты.

«Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени», — цитирует газета украинского военного.

31 июля Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы РФ в результате успешных боевых действий прорвали оборону украинских войск и сейчас наступают в центре Красноармейска в ДНР. Из материала следует, что в сражениях принимают участие не диверсионно-разведывательные группы, а полноценные боевые подразделения.

Ранее стало известно, что ВС РФ перешли к «убойной» тактике после взятия Часова Яра.