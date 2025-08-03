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Главком ВСУ раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации

Сырский: армия России начала применять новую тактику в зоне СВО
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что российская армия начала придерживаться новой тактики в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом главком украинской армии написал в своем Telegram-канале.

«Россияне прибегают к тактике «тотальной пропитки» с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом, они пытаются заходить в частности в Покровск», — написал он.

Сырский добавил, что в настоящее время российские военнослужащие усилили давление на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлении.

Главком ВСУ также отметил, что провел обсуждение с командованием усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций. Кроме того, Сырский обсудил формирование минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей.

Накануне газета The Daily Telegraph писала со ссылкой на украинских военных, что переход Покровска под российский контроль является лишь вопросом времени.

В статье отмечается, что ВСУ уже потеряли ключевой для снабжения города населенный пункт — Родинское, что свидетельствует о «стремительном и опасном наступлении» российской армии. Сейчас доступ в город возможен только по западной дороге.

Ранее стало известно о прорыве ВС РФ в центр Покровска.

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