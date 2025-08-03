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В Британии рассказали об ускорении наступления российской армии

The Telegraph заявил об успехе наступления ВС России на Украине
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Наступление российской армии на Украине ускоряется четвертый месяц подряд, оно стало самым масштабным с ноября 2024 года. Об этом сообщило британское издание The Telegraph, ссылаясь на анализ данных Института изучения войны (ISW).

По информации издания, в течение июля ВС России заняли 713 квадратных километров Украины, что является чистым приростом в 634 квадратных километра. The Telegraph указывает, что текущее занятие территории намного больше, чем в предыдущие месяцы.

В июне под контроль РФ перешло 588 квадратных километров, в мае — 507, в апреле — 379. Газета уточняет, что российское наступление сконцентрировано в Запорожской и Харьковской областях. Отмечается, что под контролем ВС РФ находится примерно 19% украинской территории.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным на острове Валаам заявил, что Минск видит, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил о наступлении ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения.

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