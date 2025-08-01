Путин заявил о наступлении ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы (ВС) России наступают на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки на остров Валаам.

«Сегодняшняя положительная динамика на фронте, она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

По его словам, основной целью России является искоренение причин кризиса и обеспечение безопасности страны. Поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными.

Также российский лидер сообщил, что РФ готова подождать, если для Киева в данный момент не настало время для переговоров. Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле президент оценил положительно и добавил, что переговоры всегда востребованы и важны.

Ранее появились кадры с молебна на Валааме с участием Путина и Лукашенко.