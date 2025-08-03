Число переданных Россией тел украинских военнослужащих свидетельствует о настоящих потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.

По его словам, Киев передает президенту США Дональду Трампу «лживую информацию» о потерях ВСУ.

«С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел», — написал он.

1 августа ТАСС писал, что с начала года ВСУ потеряли более 300 тысяч военных. По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны России, в июле украинская сторона потеряла лишилась 36 тысяч бойцов, а в промежутке с января по июнь — более 265 тысяч.

17 июля помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в продолжение стамбульских договоренностей РФ передала Украине еще 1000 тел украинских военнослужащих. По его словам, в ответ российская сторона получила 19 тел бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ.

16 июня Мединский сказал, что Россия суммарно передала Украине 6060 тел офицеров и солдат ВСУ. Он добавил, что обмен пленными и телами бойцов между Россией и Украиной продолжается.

Ранее было опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных.