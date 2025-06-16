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Россия вернула Украине 6060 тел бойцов ВСУ

Мединский: РФ передала 6060 тел бойцов ВСУ, получила от Украины 78 погибших

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил в своем Telegram-канале, что российская сторона передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», — поделился Мединский.

Он добавил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается. Функционируют также срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Накануне Мединский сообщал, что Россия передала Украине тела еще 1200 военных ВСУ в рамках договоренностей.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее было опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных.

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