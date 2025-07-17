Украина и Россия обменялись телами военнослужащих

В продолжение стамбульских договоренностей Россия 17 июля передала Украине еще 1000 тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — добавил Мединский.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

16 июня Мединский сообщал, что российская сторона передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Он добавил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается. Функционируют также срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Ранее в сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ.