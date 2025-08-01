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СМИ сообщили о потерях ВСУ за семь месяцев 2025 года

ТАСС: потери ВСУ за семь месяцев 2025 года превысили 300 тысяч человек
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года потеряли более 300 тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны России, в июле украинская сторона потеряла порядка 36 тысяч военных, а в промежутке с января по июнь — более 265 тысяч.

До этого в минобороны России заявили, что военные группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ. Украинская сторона потеряла до 200 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение четырем механизированным и штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили более 250 бойцов, две боевые бронемашины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства.

Ранее в минобороны РФ рассказали о пораженных целях в зоне СВО.

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