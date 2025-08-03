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В подполье рассказали об ударах по точкам координации и связи ВСУ

Подпольщик Лебедев: точки координации и связи ВСУ в Киеве подверглись ударам
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Точки координации и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в столице страны и Киевской области, подверглись ударам. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи», — сказал он.

В ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в столице страны произошло несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент на территории Киевской области действовала воздушная тревога.

30 июля Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары по местам размещения комплексов HIMARS на Украине. Кроме того, целями стали точки базирования беспилотных катеров ВСУ и склады с комплектующими. Как отметил координатор подполья, атаке подверглись объекты в городе Очакове и на территории Николаевской области.

В тот же день Вооруженные силы РФ поразили узлы снабжения украинских войск в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области.

Ранее российские бойцы нанесли удары по аэродромам и скоплению техники в Полтавской и Сумской областях.

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