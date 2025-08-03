В Киеве сообщили о взрывах

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В настоящий момент в Киевской области объявлена воздушная тревога.

До этого Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Н

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.