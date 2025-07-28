В подполье сообщили об ударах по аэродромам в Полтавской области

Лебедев: по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области нанесены удары

Российские войска нанесли удары по аэродромам и скоплению техники в Полтавской и Сумской областях. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его сведениям, точные попадания были зафиксированы в Нежине и Миргороде. В Лубнах удар пришелся на казарму. Российская армия также нанесла удар по Конотопу в Сумской области.

26 июля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В этот же день Лебедев сообщил, что в результате точечного удара по территории Днепропетровской области был уничтожен цех, в котором производились двигатели и собирались беспилотные летательные аппараты.

25 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская авиация нанесла удар по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на момент атаки проходило совещание украинских военных и полицейских.

Ранее в подполье сообщили об ударе по оборонному предприятию в Николаеве.