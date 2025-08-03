В Сириусе произошло более 15 взрывов из-за атаки дронов

Беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус, произошло более 15 взрывов. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Отмечается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в Сириусе работает сирена воздушной тревоги.

По данным Telegram-канала SHOT, очевидцы насчитали более 20 взрывов над Сочи.

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории Сириус. В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее жители Сочи сообщили об атаки беспилотников на город.