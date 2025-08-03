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Военный эксперт рассказал о боях в Запорожской области

Марочко: ВС РФ закрепляются в Темировке, несмотря на атаки ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные закрепляются в Темировке Запорожской области, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — сказал он.

29 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Темировка в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вместе с Темировкой под контроль российских бойцов перешли порядка пяти километров административной границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о ситуации на Запорожском направлении.

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