МО РФ: ВС РФ взяли под контроль Темировку в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль Темировку в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военнослужащие после взятия Бельгийки находятся в 2 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военкор отметил, что российские войска продолжают брать город в клещи, чтобы перерезать идущие к нему пути снабжения. По словам Коца, для этого им осталось обойти Красноармейск с запада.

28 июля министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.