Российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что взятие под контроль населенных пунктов стало возможным благодаря активным действиям российских военных. Бойцы ВС РФ в ходе выполнения операции нанесли поражение механизированным, воздушно-десантным, пехотным и морским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров в ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 395-ти военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо этого, военные ВСУ на линии боевого соприкосновения потеряли танк, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» американского производства, а также радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове. По его словам, украинские группировки на данной территории оказались в затруднительном положении.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.