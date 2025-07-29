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Военный эксперт рассказал об успехах российской армии после взятия Темировки

Марочко: около 5 км границы перешли под контроль ВС РФ со взятием Темировки
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Сергей Аверин/РИА Новости

Порядка 5 км административной границы Российской Федерации перешли под контроль российской армии после того, как населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под ее контроль. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас на этом участке фронта «развивается успех».

О взятии Темировки министерство обороны РФ объявило 29 июля.

А накануне Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военнослужащие после взятия Бельгийки находятся в 2 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, российские войска продолжают брать город в клещи, чтобы перерезать идущие к нему пути снабжения.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.

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