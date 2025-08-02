Командование украинских войск выводит пехоту из-под Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), направляя ее в Подольское. Об этом в Telegram-канале «Шепот фронта» написал военный корреспондент Руслан Татаринов.

«Николаевка, пригород Часова Яра, противник выводит свою пехоту. Отходят в Подольское», — говорится в публикации.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

По данным российского военного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе сражений за Часов Яр потеряли около 7,5 тыс. бойцов. Также военные Вооруженных сил РФ вывели из строя 11 украинских танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Комментируя ситуацию на поле боя, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что переход населенного пункта под контроль армии РФ открывает дорогу к ключевым городам Донбасса. Речь идет о населенных пунктах, которые все еще находятся под контролем Киева.

Ранее журналисты выяснили, сколько продолжалась зачистка Часова Яра от ВСУ.