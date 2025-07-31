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Миронов заявил, что перед ВС России открыта дорога к ключевым городам Донбасса

Миронов: освобождение Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса
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Ukraine Patrol Police/AP

Переход населенного пункта Часов Яр под контроль ВС России открывает дорогу к ключевым городам Донбасса. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ», — подчеркнул он.

Миронов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта ДНР.

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее российский военный рассказал об уничтожении остатков ВСУ в районе Часова Яра.

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