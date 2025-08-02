На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ показало кадры взятия Александро-Калинова в ДНР

Минобороны показало кадры установления российского флага в Александро-Калинове
true
true
true

Военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка группировки российских войск «Юг» развернули над Александро-Калиновом в Донецкой народной республике флаг России. Соответствующие кадры распространило министерство обороны РФ.

В видеоролике также продемонстрированы кадры боев за населенный пункт — уничтожение опорных пунктов и склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О взятии населенного пункта Минобороны РФ сообщило 2 августа.

31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, переход населенного пункта под контроль российских военных открывает дорогу к ключевым городам Донбасса.

Ранее Минобороны перечислило потери ВСУ в зоне СВО за сутки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами