Военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка группировки российских войск «Юг» развернули над Александро-Калиновом в Донецкой народной республике флаг России. Соответствующие кадры распространило министерство обороны РФ.

В видеоролике также продемонстрированы кадры боев за населенный пункт — уничтожение опорных пунктов и склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О взятии населенного пункта Минобороны РФ сообщило 2 августа.

31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, переход населенного пункта под контроль российских военных открывает дорогу к ключевым городам Донбасса.

Ранее Минобороны перечислило потери ВСУ в зоне СВО за сутки.