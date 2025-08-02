Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли под контроль село Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.

31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.

По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, переход населенного пункта под контроль российских военных открывает дорогу к ключевым городам Донбасса.

2 августа украинский портал Deep State сообщил, что российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области.

Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.