Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли под контроль село Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.
31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.
По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, переход населенного пункта под контроль российских военных открывает дорогу к ключевым городам Донбасса.
2 августа украинский портал Deep State сообщил, что российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области.
Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.