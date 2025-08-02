Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около 1 250 человек

Украинская армия за сутки потеряла порядка 1 250 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, самые значительные потери понес противник в зоне действия группировки войск «Центр» — более 410 человек. В районе ответственности группировки «Запад» украинская сторона лишилась более 230 бойцов, а в зоне «Север» — свыше 175.

Кроме того, в результате действий группировки «Восток» было уничтожено до 205 военнослужащих ВСУ, еще более 150 — в зоне группировки «Юг». В зоне ответственности группировки «Днепр» потери украинских сил составили свыше 80 человек.

До этого в силовых структурах сообщили, что все танковые бригады в составе ВСУ переформированы в тяжелые механизированные. По словам источника ТАСС, в таких бригадах наблюдается дефицит бронетехники.

1 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Херсонской области военнослужащие 34-й бригады морской пехоты, удерживающей оборону по реке Днепр, жалуются на нового командира, 27-летнего Дмитрия Пулинца, которого, по некоторым данным, связывают родственные узы с одним из генералов Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.