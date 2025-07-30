На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили склады и транспорт Украины в 156 районах
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 156 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака российских военных производилась с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде Днепропетровской области Украины. Другие подробности инцидента неизвестны. Количество потерь украинской стороны не сообщалось.

В Telegram-канале «Изнанка» ранее появилась информация, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Позже в МО РФ подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами