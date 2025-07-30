Российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили склады и транспорт Украины в 156 районах

Российские военнослужащие нанесли удар по транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 156 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака российских военных производилась с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде Днепропетровской области Украины. Другие подробности инцидента неизвестны. Количество потерь украинской стороны не сообщалось.

В Telegram-канале «Изнанка» ранее появилась информация, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Позже в МО РФ подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.