На Украине женщин-медиков собираются объявлять в розыск за неявку в военкомат

Украинок с медицинским образованием могут объявлять в розыск за неявку в военкомат. Об этом заявила украинский адвокат Екатерина Анищенко телеканалу «Киев 24»‎.

«Если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее будет составлен протокол, она будет объявлена в розыск. У нас нет исключений по гендерному признаку»‎, — сказала она.

30 июля украинское издание УНИАН сообщало, что украинских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут принудительно ставить на воинский учет в военкоматы без их личного присутствия.

В начале июля украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщал, что Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В свою очередь, экс-советниа офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».