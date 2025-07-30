УНИАН: женщин на Украине с медобразованием поставят на воинский учет

Украинских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут принудительно ставить на воинский учет в военкоматы без их личного присутствия. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь будут автоматически брать на воинский учет, без личного присутствия», — говорится в сообщении.

В начале июля украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщал, что Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В свою очередь, экс-советниа офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».