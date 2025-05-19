Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) назвал правление Владимира Зеленского «единоличной диктатурой». Так в интервью изданию Do Rzeczy он прокомментировал санкции против себя и других представителей оппозиции на территории республики.

Он рассказал, что Зеленский также планирует ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко и экс-главы офиса президента Андрея Богдана, который «привел Зеленского к власти». Арестович задался вопросом, являются ли они русскими шпионами.

«Меня, [экс-президента Петра] Порошенко, Кличко и Богдана разделяет многое, но у нас есть одно общее: мы являемся потенциальными политическими конкурентами Зеленского — будь то на парламентских или президентских выборах, которые в конечном итоге состоятся. Поэтому санкции направлены не против врагов Украины, а против оппозиции. Правление Зеленского уже можно назвать единоличной диктатурой», — сказал Арестович.

Политик также согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский является диктатором без выборов. Арестович подчеркнул, что у него «нет в этом никаких сомнений».

До этого Зеленский ввел ряд санкций против Арестовича. Они, в частности, предусматривают лишение государственных наград и блокировка активов (временный запрет на распоряжение имуществом). Сам Арестович связал введение против него ограничений с подготовкой к якобы предстоящим выборам

Ранее стало известно об «измученном и подавленном» состоянии Зеленского.