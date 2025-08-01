ТСН: в Черкассах на Украине произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Черкассы в центральной части Украины произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Подробности не уточняются.

В настоящее время в нескольких районах Черкасской области действует воздушная тревога. Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха действует еще в семи регионах Украины.

В ночь на 31 июля Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Агентство Укринформ также сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. В социальных сетях заявляли о более чем 10 взрывах в ряде районов города и повреждении жилых домов из-за падения обломков.

Ранее в ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские беспилотники.