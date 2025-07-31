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В Киеве сообщили о взрывах

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В социальных сетях сообщают о более чем 10 взрывах в ряде районов города и повреждении жилых домов из-за падения обломков. В городе работает система противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что Германия поставит ВСУ 11 комплексов ПВО IRIS-T SLM.

Отмечается, что сейчас на вооружении Украины находится семь IRIS-T SLM. Еще 11 поступят в распоряжение ВСУ позже. Кроме того, украинская армия использует IRIS-T SLS, предназначенную для действия на коротких дистанциях.

24 июля Пентагон одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн после крупных ударов по военным объектам в Киеве.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Украина решила приостановить выполнение обязательств по Договору об обычных ВС в Европе.

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