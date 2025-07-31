Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: нанесен групповой удар по объектам на Украине, все цели поражены

Российские военнослужащие ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, все назначенные цели поражены. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли удар по высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цели удары были достигнуты, все назначенные объекты ликвидированы.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее в Киеве сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры после взрывов.