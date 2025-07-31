В пяти областях Украины повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

По словам Кулебы, в столице и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий. На местах задействованы спасатели, медики, аварийные службы и представители местных властей.

В ночь на 31 июля в Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Очевидцы в социальных сетях сообщили о более чем 10 взрывах в ряде районов города и повреждении жилых домов из-за падения обломков. В городе в момент удара ВС РФ работала система противовоздушной обороны.

Также пресс-служба украинского оператора «Укржелдорога» сообщила, что железнодорожная инфраструктура в одном из районов Киева была повреждена в результате взрывов. По информации компании, на месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Подробности о характере повреждений не уточняются.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.