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В столицу РФ с официальным визитом прибыл министр обороны Сирии

SANA: министр обороны Сирии прибыл в Москву для встречи с Белоусовым
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Syrian Ministry of Defense

Министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Об этом пишет информационное агентство SANA.

По данным журналистов, глава сирийского военного ведомства планирует провести встречу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Ожидается, что они обсудят большое количество вопросов.

31 июля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани. В ходе беседы сирийский дипломат заявил, что власти республики хотели бы видеть Россию рядом в процессе восстановления страны.

Лавров, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы оказывать Дамаску содействие в постконфликтном восстановлении государства. Также глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Сирия является добрым другом для РФ как в арабском мире, так и на глобальной арене. Как он сказал, позиция Москвы по развитию отношений с Дамаском остается последовательной и нацеленной на укрепление взаимовыгодных связей.

Ранее в МИД РФ рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.

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