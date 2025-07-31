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Командир «Ахмата» призвал отметить вклад бойцов подразделения в боях за Часов Яр

Алаудинов: «Ахмат» отвели от Часова Яра, но его бойцы заслуживают признания
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады заслуживают признания за участие в операции под Часовым Яром, несмотря на отсутствие в финальном штурме. Об этом заявил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что эти формирования «вложили огромный труд» в освобождение ключевых участков под городом. После выполнения задач их передислоцировали на другие направления фронта.

«Надо отдать дань уважения бойцам. Батальон под командованием Шустрого и наша смежная бригада сыграли значительную роль», — пояснил командир «Ахмата».

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, сколько продолжалась зачистка Часова Яра.

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