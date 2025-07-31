Эксперт раскрыл тактику российских войск при взятии Часова Яра

При взятии Часова Яра российские войска использовали комплексную тактику дезинформации, включая радиоигру и ложные цели. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По словам специалиста, действия координировали командиры подразделений. Воздушная и наземная разведка выявляла позиции противника, а установленные ложные цели провоцировали ответные удары ВСУ.

«Противника вытягивали для нанесения ударов. Это сыграло большую роль», — отметил Киселев.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ.