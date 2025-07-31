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В России рассказали о цене взятия Часова Яра для ВС РФ

Прилепин: Часов Яр взят ценой тысяч подвигов и несчетных тонн боеприпасов
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Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) был взят российскими военными благодаря тысячам подвигов и несчетных тонн израсходованных боеприпасов. О цене взятия населенного пункта написал в своем Telegram-канале российский писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин.

«За этой строчкой — тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий. За этой строчкой несчетные тонны израсходованных боеприпасов, стаи смертельных дронов во все небо. И вот — освободили Часов Яр», — отметил публицист.

В заключении Прилепин поблагодарил бойцов российской армии за еще одну победу над противником и предупредил украинцев, что «русские идут» на других участках фронта.

31 июля министерство обороны России сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Большую часть местных жителей Вооруженные силы (ВС) РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Военный эксперт Андрей Марочко назвал потерю Часова Яра катастрофой для командования ВСУ, поскольку украинцы пытались превратить город в крепость.

Эксперт отметил, что Часов Яр имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта, поэтому переход города под контроль российских войск — это огромный успех.

Ранее на видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ.

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