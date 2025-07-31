В России потерю Часова Яра назвали катастрофой для Украины

Потеря Часова Яра в Донецкой народной республике стала катастрофой для командования Вооруженных сил Украины, поскольку украинцы пытались превратить город в крепость, как и Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом заявил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что Часов Яр представляет собой стратегическое значение для обеих сторон конфликта, поэтому переход города под контроль российских войск — это огромный успех.

30 июля министерство обороны России объявило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике.

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее генерал рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра.