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Российская армия зачистила от ВСУ более 4,2 тысячи зданий в Часовом Яре

Минобороны РФ: более 4,2 тысячи зданий зачищено от ВСУ в Часовом Яре
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Ukraine Patrol Police/AP

Российские военные зачистили от подразделений ВСУ более 4,2 тысячи домов в перешедшем под контроль ВС РФ Часовом Яре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Зачищено от противника более 4 200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции по взятию города участвовали подразделения десантников из Ярославля, Костромы и Иваново. Они прошли свыше 20 км под непрерывным огнем артиллерии ВСУ и ударами дронов.

О взятии Часова Яра Минобороны РФ сообщило 31 июля. При этом большую часть местных жителей российские солдаты успели эвакуировать.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее советник главы ДНР раскрыл потери ВСУ в Часовом Яре.

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