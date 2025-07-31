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Советник главы ДНР раскрыл потери ВСУ в Часовом Яре

Кимаковский: десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли в Часовом Яре
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Thomas Peter/Reuters

Десятки тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в ДНР. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что Часов Яр являлся ключевой точкой в обороне украинской армии, так как город находится на высоте, которая «доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону агломерации Славянск-Краматорск». Кимаковский пояснил, что по этой причине противник отправлял сюда «очень большие резервы».

«На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото», — сказал он.

До этого сообщалось, что ВС РФ успели эвакуировать большую часть жителей города Часов Яр, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

31 июля Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Часов Яр.

Ранее в ДНР заявили о крахе обороны ВСУ после потери Часова Яра.

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