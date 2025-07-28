Украина приостановит выполнение обязательств по Договору об обычных ВС в Европе

Министерство иностранных дел Украины объявило о приостановке страной выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанный договор устанавливает лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, а также боевых самолетов и ударных вертолетов, которые может иметь страна.

27 июля газета Financial Times сообщала, что американская компания Auterion до конца текущего года отправит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее украинская военная разведка лишилась вертолета Black Hawk.